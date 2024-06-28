В одном из новых микрорайонов Владивостока построят дороги

Во Владивостоке в микрорайоне Патрокл строят дороги, сообщает PRIMPRESS. Работы осуществляются в рамках реализации мастер-плана Владивостока, в соответствии с которым в городе в этом году будет построено и реконструировано сразу несколько важнейших транспортных развязок и дорог.