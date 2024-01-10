В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

Однако эпидсезон продолжается и дальнейшего прироста исключать нельзя, заявил внештатный специалист Владимир Чуланов Эпидсезон по гриппу, ковиду и ОРВИ соответствует норме, рассказал агентству РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.
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