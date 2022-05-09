Месси бьет не в глаз, а в бровь. Антирекорд гения футбола

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот за сезон.
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