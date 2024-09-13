«Я горжусь тем, что работаю на благо своей страны», — Маргарита Симоньян

После введения администрацией США персональных санкций 4 сентября, главный редактор информационного агентства RT — Маргарита Симоньян, выразила уверенность в правильности своих действий, 12 сентября сообщило агентство Аль Джазира.
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