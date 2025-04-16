Мать Жилиной рассказала, что тренер домогался до фигуристки её шесть лет назад Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей Мать фигуристки Вероники Жилиной, тренер Людмила Алферова из академии Плющенко, подтвердила слова своей дочери и охарактеризовала тренера Сергея Розанова как «зло», которое «нацелено на детей».
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