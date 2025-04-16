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Мать Жилиной рассказала, что тренер домогался до фигуристки её шесть лет назад

Мать Жилиной рассказала, что тренер домогался до фигуристки её шесть лет назад

Мать Жилиной рассказала, что тренер домогался до фигуристки её шесть лет назад Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей Мать фигуристки Вероники Жилиной, тренер Людмила Алферова из академии Плющенко, подтвердила слова своей дочери и охарактеризовала тренера Сергея Розанова как «зло», которое «нацелено на детей».

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