Мать Жилиной рассказала, что тренер домогался до фигуристки её шесть лет назад Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей Мать фигуристки Вероники Жилиной, тренер Людмила Алферова из академии Плющенко, подтвердила слова своей дочери и охарактеризовала тренера Сергея Розанова как «зло», которое «нацелено на детей».