Песков: Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

На Дальнем Востоке проходит финальная часть учений «Восток-2022»Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводит совещание с представителями Министерства обороны.
Популярные статьи
- Запорожская АЭС перестала снабжать электроэнергией остальную Украину после обстрелов с ее стороны
- Певица Пугачева рассказала, что рыдала после смерти бывшего президента СССР Горбачева
- Глава Чечни Кадыров сообщил о наступлении спецназа «Ахмат» и союзников в ДНР, противник спасает «свою никчемную жизнь»
Свежие комментарии