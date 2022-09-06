Песков: Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

На Дальнем Востоке проходит финальная часть учений «Восток-2022»Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводит совещание с представителями Министерства обороны.