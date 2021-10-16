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Сирена разбудила экипаж Международной космической станции

Сирена разбудила экипаж Международной космической станции

Сирена разбудила экипаж Международной космической станции 16 октября следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

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