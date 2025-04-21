Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала самой маленькой за 46 лет

Максимальная площадь льдов в Северном Ледовитом океане этой зимой достигла наименьшей величины с 1979 года.
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