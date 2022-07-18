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Аналитик Правосудов прокомментировал сообщения СМИ о цене энергетического кризиса в ЕС

Аналитик Правосудов прокомментировал сообщения СМИ о цене энергетического кризиса в ЕС

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT заявление обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о том, что общий счёт за спасение европейского энергетического рынка этой зимой легко превысит $200 млрд.

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