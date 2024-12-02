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Глава ДНР Денис Пушилин назвал четыре направления, на которых идёт наиболее активное наступление ВС России

Глава ДНР Денис Пушилин назвал четыре направления, на которых идёт наиболее активное наступление ВС России

Российские войска наступают почти по всей линии фронта, но наиболее активные боевые действия идут на четырех направлениях, где противник не способен остановить наше продвижение, несмотря на сопротивление.

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