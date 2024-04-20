«Народный» электрический кроссовер Kia EV2 за $14 500 мелькнул на видео Пока пресс...

«Народный» электрический кроссовер Kia EV2 за $14 500 мелькнул на видеоПока пресса активно обсуждает, насколько Tesla задержит выпуск своего массового электромобиля стоимостью $25 000, и появится ли он вообще, южнокорейская компания Kia готовит анонс небольшого электромобиля EV2, которому некоторые источники приписывают начальную стоимость менее $15 000 на домашнем рынке.