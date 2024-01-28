Один из 50 экстремальных Ford Bronco для гонок по бездорожью появился в продаже

В 2021 году состоялась премьера особого исполнения возрождённого внедорожника Ford Bronco — версию DR американский автопроизводитель построил совместно со своим давним партнёром, канадской инжиниринговой компанией Multimatic.
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