IBM объявила войну «удалёнке», заставляя сотрудников переехать ближе к офису

Одной из характерных черт пандемии стала вынужденная миграция в сторону удалённой работы, впоследствии некоторые компании попытались сохранить гибридные формы организации рабочего процесса, но среди них нашлись и те, кто начали склонять сотрудников к более частому появлению в офисе.