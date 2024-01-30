IBM объявила войну «удалёнке», заставляя сотрудников переехать ближе к офису

Одной из характерных черт пандемии стала вынужденная миграция в сторону удалённой работы, впоследствии некоторые компании попытались сохранить гибридные формы организации рабочего процесса, но среди них нашлись и те, кто начали склонять сотрудников к более частому появлению в офисе.
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