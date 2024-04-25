Континентальная часть Китая раскритиковала т.н. "закон о противодействии инфильтрации" как политический инструмент ДПП

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду осудила администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за использование так называемого "закона о противодействии инфильтрации" в качестве политического инструмента для подавления диссидентов, создания "зеленого террора" и достижения собственных партийных интересов.