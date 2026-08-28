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ФедералПресс

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В России вступают в силу новые правила для криптовалюты: что можно, а что нет

В России вступают в силу новые правила для криптовалюты: что можно, а что нет

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Российские компании с 1 сентября 2026 года получат право использовать цифровую валюту в расчетах по внешнеторговым контрактам на постоянной основе, а не в рамках экспериментального режима, действовавшего с 2024 года.

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