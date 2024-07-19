Украинская полиция переквалифицировала дело о покушении на Фарион в убийство

Global Look Press/Keystone Press Agency/Anastasiia Smolienko Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на экс-депутата Рады Ирину Фарион, после ее смерти было переквалифицировано на статью о предумышленном убийстве, сообщает 20 июля Национальная полиция Украины в Telegram-канале.