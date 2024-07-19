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Украинская полиция переквалифицировала дело о покушении на Фарион в убийство

Украинская полиция переквалифицировала дело о покушении на Фарион в убийство

Global Look Press/Keystone Press Agency/Anastasiia Smolienko Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на экс-депутата Рады Ирину Фарион, после ее смерти было переквалифицировано на статью о предумышленном убийстве, сообщает 20 июля Национальная полиция Украины в Telegram-канале.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Бумеранг вернулся.кто следующий
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12 час.
Eduard
На статью&quot;Всепланетарный терроризм&quot;?
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10 час.
Eduard
Не много чести эту суку вспоминать? Каждый день на Украине сотни нормальных людей погизают,но вспоминают эту дуру!
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10 час.

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