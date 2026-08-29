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С 1 января 2027 года в России меняются правила оформления заграничных паспортов

С 1 января 2027 года в России меняются правила оформления заграничных паспортов

С 1 января 2027 года в России начнется переход на обновленные бланки заграничных паспортов. Главным изменением станет отмена возможности вписывать детей в документы родителей.

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