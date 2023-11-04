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Спички - не игрушка

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Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе

Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

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