В ЛНР заявили, что удары ВСУ препятствуют восстановлению электроснабжения

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают наносить регулярные удары по объектам энергетики в Луганской Народной Республике, это влияет на темпы восстановления электричества в муниципалитетах региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым