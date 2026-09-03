Tom’s Hardware протестировало DLSS 5 на RTX 5090 в Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy

Для эксперимента использовались две версии RTX 5090: Founders Edition с одним 16-контактным разъёмом питания лимитом в 575 Вт и MSI RTX 5090 Lightning Z с двумя разъёмами и лимитом до 1000 Вт.
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