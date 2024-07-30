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Селена Гомес просит оставить ее в покое после комментариев о ее внешности

Селена Гомес просит оставить ее в покое после комментариев о ее внешности

Известная поп-звезда Селена Гомес недавно высказалась против разговоров о своей внешности после просмотра видео на TikTok, в котором рассказывается об изменениях, произошедших с ее лицом за последние годы.

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