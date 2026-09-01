Andrei Kelin’s tenure between November 2019 and July 2026 spanned the Covid-19 pandemic, the full-scale invasion of Ukraine and a ban on Russian diplomats from entering the British parliament.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым