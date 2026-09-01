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Russian Ambassador to U.K. Ends His Tenure

Andrei Kelin’s tenure between November 2019 and July 2026 spanned the Covid-19 pandemic, the full-scale invasion of Ukraine and a ban on Russian diplomats from entering the British parliament.

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