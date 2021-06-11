Запад-2021 – серьезный экзамен для вооруженных сил Союзного государства

Все меньше времени остается до начала совместного стратегического учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021», в ходе которого, по словам российского начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, будет проверена готовность вооружённых сил России и Беларуси к защите Союзного государстваВсе меньше времени остается до начала совместного стратегического учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021», в ходе которого, по словам российского начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, будет проверена готовность вооружённых сил России и Беларуси к защите Союзного государства.