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Царьград

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Der Spiegel: поезд с Джонсоном остановили после удара дрона на Украине

Der Spiegel: поезд с Джонсоном остановили после удара дрона на Украине

13 сентября поезд с европейскими политиками, включая Бориса Джонсона, был остановлен на Украине недалеко от границы с Польшей после удара беспилотника.

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