Der Spiegel: поезд с Джонсоном остановили после удара дрона на Украине

13 сентября поезд с европейскими политиками, включая Бориса Джонсона, был остановлен на Украине недалеко от границы с Польшей после удара беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Белорусский Госпо...
- "Ревизия для всех...
- У Путина будет но...
Промахнулись?
Эх, поспешили с ударом...