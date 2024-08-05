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Царьград

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Челябинский педофил надругался над школьницей

Челябинский педофил надругался над школьницей

13-летняя девочка была дочерью его гражданской жены.К длительному сроку лишения свободы приговорен житель Южного Урала за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

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