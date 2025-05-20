Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Богатейшие люди Китая делают подкоп под доллар.

Богатейшие люди Китая делают подкоп под доллар.

Китайский мужчина держит пачки долларов на фоне графика падения курса доллара по отношению к юаню© РИА Новости .

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Комментарии
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серый777 котов
это китайцы как всегда трусливые так считают . а нам Трамп корешёк скоро сттанет . и тогда да здравствует  рубель и доллар как две денежки мировые
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2 час.
серый777 котов
😀
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2 час.
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