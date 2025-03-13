Крупнейшее модное событие весны: стартовала Московская неделя моды

Манеж вновь станет площадкой для масштабного модного события – четвертой Московской недели моды. Гостей ждут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет российских брендов, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.
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