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Крупнейшее модное событие весны: стартовала Московская неделя моды

Крупнейшее модное событие весны: стартовала Московская неделя моды

Манеж вновь станет площадкой для масштабного модного события – четвертой Московской недели моды. Гостей ждут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет российских брендов, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.

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