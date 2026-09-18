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«Металлург» всухую обыграл «Барыс» – 3:0. Смолин отразил 26 бросков, Хабаров и Коротков набрали по 2 очка

«Металлург» победил « Барыс » (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  Вратарь Александр Смолин отразил все 26 бросков по своим воротам.

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