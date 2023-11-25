«Посмотрел раз десять»: авторы Star Citizen впечатлили игроков 24-минутной демонст...

«Посмотрел раз десять»: авторы Star Citizen впечатлили игроков 24-минутной демонстрацией возможностей обновлённого движкаРазработчики из Cloud Imperium Games представили 24-минутную технологическую демонстрацию обновлённой версии StarEngine — движка космического симулятора Star Citizen.
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