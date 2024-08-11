Воспоминания о будущем: в Германии предложили заключить с Россией "пакт о ненападении"

Немчуки совсем уже охренели? Сначала поставляют свои "Леопарды" вместе с экипажами на Украину убивать русских, а потом хотят пакт о ненарадении подписать? У них что совсем всё руководство уже без мозгов?

Алексей Тан

Иудейско-нацистская Германия, просто хочет себя обезопасить!... т.к. еврей Шольц и "его" команда, ЗНАЮТ, что Россия (Русские) ни когда не нарушают, подписанных договоров... А СВО... показала, что Россия... готова! нанести удар ПЕРВОЙ... а в ФРГ... (такой же агрессор... как и иудейская Украина)... так же поглотила ГДР... и естественно!... они так же опасаются, что ГДР... будет газовым хабом России!!! и вновь ...ГДР будет не зависимой... от запада (сионизма).