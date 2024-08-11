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Воспоминания о будущем: в Германии предложили заключить с Россией "пакт о ненападении"

Воспоминания о будущем: в Германии предложили заключить с Россией "пакт о ненападении"

Если февраль, это - "достать чернил и плакать", то август - самое время, чтобы поговорить о пакте о ненападении между Москвой и Берлином.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Немчуки совсем уже охренели? Сначала поставляют свои &quot;Леопарды&quot; вместе с экипажами на Украину убивать русских, а потом хотят пакт о ненарадении подписать? У них что совсем всё руководство уже без мозгов?
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Один такой пакет уже был в 1941 году! Германии нет веры! Никаких пактов!!!!!!!
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14 час.
Алексей Тан
Иудейско-нацистская Германия, просто хочет себя обезопасить!... т.к. еврей Шольц и &quot;его&quot; команда, ЗНАЮТ, что Россия (Русские) ни когда не нарушают, подписанных договоров... А СВО... показала, что Россия... готова! нанести удар ПЕРВОЙ... а в ФРГ... (такой же агрессор... как и иудейская Украина)... так же поглотила ГДР... и естественно!... они так же опасаются, что ГДР... будет газовым хабом России!!! и вновь ...ГДР будет не зависимой... от запада (сионизма).
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12 час.

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