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Аргументы и Факты

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Фигуристка Акатьева рассказала, почему важно быть честной с самой собой

Фигуристка Акатьева рассказала, почему важно быть честной с самой собой

Умение понимать собственные желания и цели помогает не потеряться между своими ожиданиями и требованиями окружающих, рассказала «Росбалту» чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева.

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