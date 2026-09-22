Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир Дональд Трамп снова пообещал завершить войну на Украине «очень быс.
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