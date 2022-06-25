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´Моё звонкое, яркое лето´.

´Моё звонкое, яркое лето´.

23 июня в нашем саду было проведено музыкальное развлечение ´Моё звонкое, яркое лето´Ребята отправились в путешествие на волшебном паровозике, играли, веселились, танцевали, надували мыльные пузыри.

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