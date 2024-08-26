Жительница Британии назвала виски и красное вино секретом своего долголетия

Вопреки общепринятым рекомендациям врачей об отказе от алкоголя, 101-летняя жительница Великобритании Лили Дик поделилась своим секретом долголетия, который включает умеренное употребление виски и красного вина раз в неделю во время ужина.
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