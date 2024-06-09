«Рамсы попутал»: Медведев призвал Шольца встать на колени

Виктор Тимошевский Жжот не по децки. Сорвался,что ле? Не для его уровня такой приблатнкнный жаргон. Опускается на уровень плинтуса.

ИЕ Ирина Евженко А с ними только так разговаривать и нужно.Запад другого языка,нормального ,не понимает....