Зампред Совбеза РФ обозвал немецкого канцлера вруном и бездарным управленцем. Немецкий канцлер Олаф Шольц «понес пургу» и «рамсы попутал», он должен покаяться.
«Рамсы попутал»: Медведев призвал Шольца встать на колени
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Жжот не по децки. Сорвался,что ле? Не для его уровня такой приблатнкнный жаргон. Опускается на уровень плинтуса.
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14 час.
ИЕ
Ирина Евженко
А с ними только так разговаривать и нужно.Запад другого языка,нормального ,не понимает....
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Дима готовится в хату заехать, раз усердно по фене ботает🤣
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13 час.
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