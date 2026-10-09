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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герман Онугха: «Москва в небесах по сравнению с Копенгагеном. По размеру это как половина Химок, очень маленький город. Его пешком за полтора часа обойдешь»

Нападающий «Родины» Герман Онугха, выступавший за «Копенгаген» и «Вайле», рассказал об уровне сервиса в Дании.

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