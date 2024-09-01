Мэр Ландеты написал письмо Путину и предложил начать обучение политиков

Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, написавший письмо российскому лидеру Владимиру Путину, рассказал, что предложил президенту РФ запустить образовательный курс для политиков местного уровня из других стран.
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