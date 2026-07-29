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Актер из «Игры престолов» Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет

Актер из «Игры престолов» Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет

Британский актер Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет. О его кончине сообщила газета The Mirror. «Звезда сериалов „Игра престолов“ и „Доктор Кто“ Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет», — отметили в некрологе.

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