Под Багратионовском запустили производство панировочных сухарей

Новую площадку по производству панировочных сухарей открыл в Багратионовском округе Калининградской области производитель замороженных полуфабрикатов Группа компаний «Атлантис», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области 14 июня на официальном интернет-портале.
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