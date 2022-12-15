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Вратарь молодежной сборной Казахстана Шефер о победе над Данией: «Все парни отлично бились, забили хорошие голы»

Вратарь молодежной сборной Казахстана по хоккею Роман Шефер подвел итоги матча Казахстан – Дания.  – Хорошая игра, забили свои моменты.

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