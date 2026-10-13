Машков дал совет начинающим артистам

Волнение должно сопровождать артиста на протяжении всей его жизни, но не стоит позволять ему взять над собой верх и перерасти в страх, вместо подавления нужно перенаправить его в сценическую выразительность и раскрыть весь спектр эмоций во время выступления, заявил народный артист РФ Владимир Машков.
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