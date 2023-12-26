5 факторов определяющих экономику США и мира в 2024-м году

Мировые рынки и финансовые инструменты, зависят от состояния экономики США. Показатели в конце года указывают на возможность полного ее восстановления, когда многие аналитики ожидали рецессии уже в конце этого года.
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