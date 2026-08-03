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Стратегия ОДКБ предполагает возможность использования ЯО — постпред ОДКБ

Стратегия ОДКБ предполагает возможность использования ЯО — постпред ОДКБ

Возможность использования ядерного вооружения для защиты союзников в случае нападения заложена в стратегии коллективной безопасности ОДКБ и военной доктрине России, заявил РИА Новости 3 августа постоянный представитель при организации Виктор Васильев.

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