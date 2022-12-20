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СМИ: Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки

СМИ: Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки

Американские и японские власти рассматривают возможность организации поездки президента США Джо Байдена в город Нагасаки, который в годы Второй мировой войны подвергся атомной бомбардировке со стороны армии Соединённых Штатов, утверждают источники.

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