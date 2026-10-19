На 16-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (4:0) судья Антон Фролов не отреагировал на падение Романа Зобнина назначением пенальти и казанцы выполнили удар от ворот.
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