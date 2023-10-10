Многодетного мобилизованного из Алтайского края вернули из зоны СВО

Вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали еще в марте, но командование части несколько месяцев не отпускало бойца домой Мобилизованного многодетного отца из Славгорода спустя год вернули домой из зоны СВО, сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.
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