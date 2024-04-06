Полковник полиции рассказал о спасении инвалида из подтопленного дома в Орске

Полковник внутренней службы, заместитель начальника в межмуниципальном управлении МВД РФ «Орское» Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как 5 апреля в 18:30 в управлении был объявлен сбор личного состава, чтобы отправиться на помощь горожанам в эвакуации.
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