Полковник полиции рассказал о спасении инвалида из подтопленного дома в Орске

Полковник внутренней службы, заместитель начальника в межмуниципальном управлении МВД РФ «Орское» Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как 5 апреля в 18:30 в управлении был объявлен сбор личного состава, чтобы отправиться на помощь горожанам в эвакуации.