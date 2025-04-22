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Французский историк заявил о победе России над Западом

Французский историк заявил о победе России над Западом

Несмотря на все коллективные усилия западных стран, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Потому, что в Европе не осталось умных политиков.Пиндосы наштамповали дурачков и рассадили их на ключевые посты. А дураки, хоть и дураки, но прикрываются коллективной ответственностью. Когда за жопу возьмёшь, они будут друг на друга пальцами тыкать. &quot;Ух и ушлый вы народ, ажно оторопь берет, всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод&quot;.
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