Несмотря на все коллективные усилия западных стран, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.
Французский историк заявил о победе России над Западом
Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Потому, что в Европе не осталось умных политиков.Пиндосы наштамповали дурачков и рассадили их на ключевые посты. А дураки, хоть и дураки, но прикрываются коллективной ответственностью. Когда за жопу возьмёшь, они будут друг на друга пальцами тыкать. "Ух и ушлый вы народ, ажно оторопь берет, всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод".
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