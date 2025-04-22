Французский историк заявил о победе России над Западом

Дмитрий Фактурович

Потому, что в Европе не осталось умных политиков.Пиндосы наштамповали дурачков и рассадили их на ключевые посты. А дураки, хоть и дураки, но прикрываются коллективной ответственностью. Когда за жопу возьмёшь, они будут друг на друга пальцами тыкать. "Ух и ушлый вы народ, ажно оторопь берет, всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод".