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Кубок Харламова. Финал. «Локо» и «СКА-1946» проведут 1-й матч в серии

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – 1 раз (2022).

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