Германия сообщила об атаке российского корабля по немецкому вертолету AlexCoderГермания сообщила об атаке российского корабля по немецкому вертолету AlexCoder Инцидент подтвердили на уровне МИД Немецкие СМИ сообщили об опасном происшествии в Балтийском море.
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