Германия сообщила об атаке российского корабля по немецкому вертолету AlexCoderГермания сообщила об атаке российского корабля по немецкому вертолету AlexCoder Инцидент подтвердили на уровне МИД Немецкие СМИ сообщили об опасном происшествии в Балтийском море.